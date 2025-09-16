Giubileo 2025 Pellegrini di speranza il concerto alla Basilica del Santo di Padova
In occasione del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, martedì 23 settembre alle 20.45 la Basilica del Santo di Padova si aprirà a un evento speciale: l’esecuzione di una selezione dal Messiah HWV 56 di Georg Friedrich Händel, capolavoro che da secoli intreccia spiritualità e musica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
