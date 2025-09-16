Giubileo 2025 Pellegrini di speranza il concerto alla Basilica del Santo di Padova

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giubileo 2025Pellegrini di speranza”, martedì 23 settembre alle 20.45 la Basilica del Santo di Padova si aprirà a un evento speciale: l’esecuzione di una selezione dal Messiah HWV 56 di Georg Friedrich Händel, capolavoro che da secoli intreccia spiritualità e musica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

