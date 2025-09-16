Giro Mediterraneo in rosa venerdi 19 chiusura anticipata delle scuole
Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 19 settembre, presumibilmente tra le ore 12:50 e 13:50, nella città di Benevento transiterà la prima tappa della 10° edizione del Giro Mediterraneo in rosa (gara ciclistica a tappe riservata alle donne) e, pertanto, alcune strade saranno momentaneamente chiuse al traffico per consentire il passaggio della corsa. Considerata la necessità di consentire il rientro degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico alle proprie abitazioni anche nei comuni limitrofi, con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura anticipata alle ore 11:00 delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Statale di Musica "N.
Ciclismo, il Giro del Mediterraneo parla sannita: passaggio per Benevento il 19 settembre
Giro Mediterraneo in rosa 2025: 22 squadre, tre tappe spettacolari in Campania e la sfida verso la maglia amaranto
Ciclismo: Fondriest a partenza del Giro Mediterraneo in Rosa - È Maurizio Fondriest, iridato su strada nel 1988 a Ronse (in Belgio), che sarà il testimonial alla partenza della frazione che prenderà ...
Giro Mediterraneo in Rosa, Maurizio Fondriest al via della prima tappa da Foiano di Val Fortore - Sarà Maurizio Fondriest, iridato su strada nel 1988 a Ronse, il grande protagonista della partenza del Giro Mediterraneo in Rosa, in programma venerdì 19 settembre con la tappa inaugurale Foiano di ...