Giro di crack a Canicattì si decide sul rinvio a giudizio di 14 imputati

16 set 2025

Conclusa la discussione, davanti al gup Alberto Lippini, dell’udienza preliminare sulla maxi inchiesta su un vasto giro di crack a Canicattì. Il magistrato scioglierà la riserva il prossimo 7 ottobre, data fissata per stabilire se rinviare a giudizio i quattordici imputati.Quei "fiumi" di crack. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

