Torna a riaccendersi il martedì sera di La7 con l’arrivo della 12ª edizione di DiMartedì, il talk show di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. Anticipazioni e ospiti del 16 settembre 2025. Il clima incandescente tra maggioranza e opposizione sarà al centro della prima puntata. Infatti, Giorgia Meloni e la destra accusano la sinistra di fomentare l’odio dopo l’uccisione dell’attivista politico statunitense Charlie Kirk, grande sostenitore di Trump. Attenzione anche ai temi della politica estera, con tutte le novità da Gaza e gli spostamenti delle imbarcazioni della Global Flotilla, ma anche all’Ucraina e alle tensioni crescenti tra Nato e Russia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giovanni Floris torna diMartedì e apre la stagione con Paola Iezzi che canta la sigla