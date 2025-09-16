Milano – L’obiettivo iniziale della “sua“ università era organizzarle una festa a sorpresa, prima del passaggio di testimone, il 30 settembre. Ma se non avessero bloccato una data per tempo sarebbe stato impossibile fermarla. Così tra bilanci, musica (classiconi sì, ma con chitarra elettrica) e occhi lucidi, Bicocca ha ringraziato ieri la rettrice Giovanna Iannantuoni. “Abbiamo avuto l’uragano Iannantuoni nella Scuola di Dottorato, nell’Università Bicocca e nella Crui. E sono sicuro che continuerà a esserlo in tutto quello che farà”: l’augurio di Marco Orland i, nella doppia veste di vicario e successore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanna Iannantuoni, ultimi giorni da rettrice della Bicocca: “Io ambiziosa? Certo. Ragazze, potete esserlo”