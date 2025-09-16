Giovani in onda Le sfide per il futuro

Bilancio estramemente positivo per " Giovani in onda ", il festival promosso dal Comune di Terranuova nell'ambito delle politiche giovanili e realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio. La due giorni che si è svolta nel fine settimana ha trasformato il parco pubblico Tiziano Terzani in un luogo di partecipazione, confronto e co-creazione per le nuove generazioni. Il programma di eventi si è sviluppato il pomeriggio con momenti "talk" per riflettere sulle sfide del presente e sulle opportunità future insieme alle realtà associazionistiche locali, mentre la sera è stata la musica a dominare la scena, trasformando il palco allestito nell'area verde in un punto d'attrazione per centinaia di giovani grazie alle esibizioni degli allievi della Scuola musicale "Poggio Bracciolini", a una gara di freestyle, ai live di alcune band emergenti, fino al concerto dei Revue.

