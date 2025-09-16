Bologna, 16 settembre 2025 – Accerchiato, strattonato e poi derubato del portafoglio. Un’altra rapina macchia il centro storico, più precisamente la zona universitaria. Vittima, ancora una volta, un giovane che stava rientrando a casa dopo il turno serale al lavoro. E nel tragitto da via Oberdan a via Ranzani, intorno alle 23.30, è avvenuta l’aggressione: “Stavo camminando lungo via Irnerio – ripercorre il 22enne, studente e lavoratore – per raggiungere l’auto che avevo parcheggiato poco distante. Ero tranquillo, come sempre”. Ma poi il ragazzo ha incontrato i suoi aggressori all’incrocio con via Filippo Re: “Mi sono accorto che tre ragazzini, tutti i minorenni e all’apparenza sui 16 anni, mi sono venuti incontro – continua –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane rapinato del portafoglio: “Aggredito da tre minorenni”