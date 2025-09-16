Giovane 14enne travolto in bici da un' auto all' incrocio
Un ragazzino di 14 anni oggi 16 settembre è stato investito da un'auto in centro a Maserà di Padova. L'impatto è avvenuto all'incrocio semaforico di via Roma. Il giovane studente che abita poco distante dal luogo dell'impatto, è caduto rovinosamente a terra riportando un importante trauma cranico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: giovane - 14enne
Sulmona - una bambina di 12 anni è stata vittima di abusi da parte di due ragazzi: un 18enne e un 14enne. È vergognoso sapere che già in giovane età possano nascere atteggiamenti perversi capaci di danneggiare profondamente altre vite. L'urgenza di edu - facebook.com Vai su Facebook
Giovane 14enne travolto in bici da un'auto all'incrocio; Travolto in bici dal trattore: Pietro era un ragazzo d’oro; Incidente a Oderzo: 14enne in bici travolto e trasportato in elicottero all’ospedale.
Giovane 14enne travolto in bici da un'auto all'incrocio - Un ragazzino residente non distante dall'incidente è stato centrato in pieno da un mezzo che transitava regolarmente lungo la sua ... Scrive padovaoggi.it
Ragazzino di 14 anni travolto in bici all'incrocio di via Roma: trauma cranico, trasportato d'urgenza in ospedale - Incidente stradale oggi, martedì 16 settembre, a Maserà di Padova. Come scrive ilgazzettino.it