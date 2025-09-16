Giovane 14enne travolto in bici da un' auto all' incrocio

Un ragazzino di 14 anni oggi 16 settembre è stato investito da un'auto in centro a Maserà di Padova. L'impatto è avvenuto all'incrocio semaforico di via Roma. Il giovane studente che abita poco distante dal luogo dell'impatto, è caduto rovinosamente a terra riportando un importante trauma cranico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it