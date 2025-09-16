Giovamo pe' strada un weekend dedicato allo sport a Valle Faul

A Valle Faul di Viterbo, il 20 e il 21 settembre, è organizzata la terza edizione di “Giocavamo pe’ strada”, un weekend all’insegna dello sport.Dal calcio al basket, passando per il baseball e la pallavolo, e tanto altro ancora: un momento di socialità e di incontro grazie alla magia dello sport. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it