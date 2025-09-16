Giornata Nazionale SLA | Aisla illumina la Campania monumenti verdi

Tempo di lettura: 3 minuti La Campania si mobilita per la XVIII Giornata Nazionale SLA, l'iniziativa che unisce l'Italia nella solidarietà verso le persone con  Sclerosi Laterale Amiotrofica  e le loro famiglie, oltre 580 sul territorio regionale. Il 18 settembre, piazze e monumenti della Campania si illumineranno di  verde, colore simbolo di vicinanza, speranza e attenzione ai diritti delle persone con SLA. Un'occasione unica per ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: dal fascino storico del  Palazzo Filangieri a Lapio, al  Municipio e Monumento ai Caduti di Aquilonia, alla bellezza antica del  Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum e Velia, passando per la solennità del  Duomo di S.

giornata nazionale sla aisla illumina la campania monumenti verdi

