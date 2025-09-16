Giornata Nazionale SLA | Aisla illumina la Campania monumenti verdi

Tempo di lettura: 3 minuti La Campania si mobilita per la XVIII Giornata Nazionale SLA, l’iniziativa che unisce l’Italia nella solidarietà verso le persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e le loro famiglie, oltre 580 sul territorio regionale. Il 18 settembre, piazze e monumenti della Campania si illumineranno di verde, colore simbolo di vicinanza, speranza e attenzione ai diritti delle persone con SLA. Un’occasione unica per ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: dal fascino storico del Palazzo Filangieri a Lapio, al Municipio e Monumento ai Caduti di Aquilonia, alla bellezza antica del Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum e Velia, passando per la solennità del Duomo di S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata Nazionale SLA: Aisla illumina la Campania, monumenti verdi

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale

Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce

Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre

Giornata Nazionale delle Periferie. Intervista ad Alessandro Battilocchio

in occasione della 6a GIORNATA NAZIONALE DISTONIA organizza il Convegno Annuale Nazionale: “Dalla diagnosi alla cura: il ruolo del team multidisciplinare nella distonia” in collaborazione con Fondazione Don Gnocchi presso il Centro IRCCS “S. Maria - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Nazionale SLA, AISLA accende l’Abruzzo: monumenti verdi e iniziative per le famiglie; XVIII Giornata Nazionale SLA: AISLA accende Como tra solidarietà e gusto; Giornata Nazionale SLA, AISLA illumina la Calabria monumenti verdi e solidarietà per le famiglie.

Il Monumento al Pescatore si illumina di verde per la Giornata nazionale SLA - Previsti eventi in tutta Italia con monumenti illuminati per sensibilizzare sulla malattia ... Lo riporta lanuovariviera.it

Il 18 settembre San Benedetto celebra la giornata nazionale della SLA - Il Monumento al Pescatore di viale Pazienza sarà illuminato di verde giovedì 18 settembre in occasione della XVIII Giornata Nazionale SLA denominata ... Riporta picenonews24.it