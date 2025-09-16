Giornata nazionale per la sicurezza delle cure l' ASL di Avellino si illumina di arancione

“Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino” è il tema scelto quest’anno per la VII Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.Quest’anno l'OMS ha voluto porre l'accento sul miglioramento dei processi di cura dei neonati e dei bambini, scegliendo il tema "Safe care. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

