Giornata mondiale dell’Alzheimer iniziativa di informazione e sensibilizzazione
Domenica 21 settembre 2025 alle ore 9.00, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, si svolgerà presso la sala comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in piazza Papa Giovanni XXIII, un’iniziativa gratuita di informazione e sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e sulle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Fantacampionato Mondiale per Club, la top 11 della 2ª giornata
Il 15 settembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza sul linfoma con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questa patologia. Anche i professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e le Associazioni di volont - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Mondiale dell'Alzheimer, le iniziative al "Santa Croce e Carle" - Il 21 settembre ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International per promuovere iniziative destinate ... Da cuneodice.it
Predappio partecipa alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer con un pomeriggio di testimonianze e interventi di esperti - Ogni anno, il 21 settembre, ricorre la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per accendere i riflettori sulla malattia e sostenere le per ... Lo riporta forlitoday.it