Giornata mondiale dell’Alzheimer iniziativa di informazione e sensibilizzazione

Cataniatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre 2025 alle ore 9.00, in occasione della Giornata mondiale dellAlzheimer, si svolgerà presso la sala comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in piazza Papa Giovanni XXIII, un’iniziativa gratuita di informazione e sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e sulle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Fantacampionato Mondiale per Club, la top 11 della 2ª giornata

giornata mondiale dell8217alzheimer iniziativaGiornata Mondiale dell'Alzheimer, le iniziative al "Santa Croce e Carle" - Il 21 settembre ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International per promuovere iniziative destinate ... Da cuneodice.it

Predappio partecipa alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer con un pomeriggio di testimonianze e interventi di esperti - Ogni anno, il 21 settembre, ricorre la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per accendere i riflettori sulla malattia e sostenere le per ... Lo riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Dell8217alzheimer Iniziativa