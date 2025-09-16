Giornata mondiale del cuore | a Pordenone e San Vito consulenze e visite gratuite per le donne
Si terrà il 29 settembre la Giornata mondiale del Cuore, una campagna mondiale che punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari. Le cardiologie di Pordenone e San Vito al Tagliamento si sono mosse aderendo all’iniziativa Open Week. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
