Giorgia Meloni al Quirinale Terremoto nella politica italiana perché se ne parla
Negli ultimi due anni l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha mantenuto una linea saldamente collocata nell’alveo delle alleanze occidentali, consolidando i rapporti con Bruxelles, Washington e la Nato. Una scelta che, secondo diversi osservatori, ha rappresentato un segnale di pragmatismo e di responsabilità. Allo stesso tempo, il governo ha posto attenzione alla gestione della finanza pubblica, cercando di tenere sotto controllo i conti dello Stato in una fase internazionale complessa. L’impronta fortemente di destra della maggioranza, composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è stata in parte bilanciata proprio dal partito fondato da Silvio Berlusconi, che ha smussato alcune posizioni più radicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Attacco senza precedenti a Giorgia Meloni: “Ridicola, copre i criminali”. Polemiche feroci
Politica e violenza, lo strabismo di Giorgia Meloni - X Vai su X
Da venerdì stiamo assistendo a un gioco politico molto pericoloso da parte della maggioranza e del governo. Ieri, durante un congresso di Vox, partito di estrema destra spagnolo, Giorgia Meloni ha accusato la sinistra di essere portatrice di violenza e intollera - facebook.com Vai su Facebook
Nove anni dal terremoto di Amatrice. Meloni Dopo troppi rinvii ridiamo la vita a un'intera comunità; I dieci anni del presidente Sergio Mattarella al Quirinale; Meloni al Quirinale da Mattarella: Incontro cordiale e collaborativo.
“Giorgia Meloni pronta per il Quirinale”: l’ex premier spiazza tutti - L'ex premier Lamberto Dini elogia il governo di Giorgia Meloni in un'intervista a Il Tempo e ne ipotizza l'ascesa al Quirinale. Riporta newsmondo.it
L'intervista a Dini: "Meloni brava a smussare gli estremi e fa politiche moderate. La vedo al Quirinale" - Una vita spesa al servizio delle istituzioni, dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca d’Italia, fino ai vertici della Repubblica con la ... Lo riporta iltempo.it