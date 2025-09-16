Giorgia Meloni al Quirinale Terremoto nella politica italiana perché se ne parla

Negli ultimi due anni l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha mantenuto una linea saldamente collocata nell’alveo delle alleanze occidentali, consolidando i rapporti con Bruxelles, Washington e la Nato. Una scelta che, secondo diversi osservatori, ha rappresentato un segnale di pragmatismo e di responsabilità. Allo stesso tempo, il governo ha posto attenzione alla gestione della finanza pubblica, cercando di tenere sotto controllo i conti dello Stato in una fase internazionale complessa. L’impronta fortemente di destra della maggioranza, composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è stata in parte bilanciata proprio dal partito fondato da Silvio Berlusconi, che ha smussato alcune posizioni più radicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it