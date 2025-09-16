Giorgia Meloni al Quirinale Terremoto nella politica italiana perché se ne parla

Caffeinamagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due anni l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha mantenuto una linea saldamente collocata nell’alveo delle alleanze occidentali, consolidando i rapporti con Bruxelles, Washington e la Nato. Una scelta che, secondo diversi osservatori, ha rappresentato un segnale di pragmatismo e di responsabilità. Allo stesso tempo, il governo ha posto attenzione alla gestione della finanza pubblica, cercando di tenere sotto controllo i conti dello Stato in una fase internazionale complessa. L’impronta fortemente di destra della maggioranza, composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è stata in parte bilanciata proprio dal partito fondato da Silvio Berlusconi, che ha smussato alcune posizioni più radicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Attacco senza precedenti a Giorgia Meloni: “Ridicola, copre i criminali”. Polemiche feroci

Nove anni dal terremoto di Amatrice. Meloni Dopo troppi rinvii ridiamo la vita a un'intera comunità; I dieci anni del presidente Sergio Mattarella al Quirinale; Meloni al Quirinale da Mattarella: Incontro cordiale e collaborativo.

“Giorgia Meloni pronta per il Quirinale”: l’ex premier spiazza tutti - L'ex premier Lamberto Dini elogia il governo di Giorgia Meloni in un'intervista a Il Tempo e ne ipotizza l'ascesa al Quirinale. Riporta newsmondo.it

giorgia meloni quirinale terremotoL'intervista a Dini: "Meloni brava a smussare gli estremi e fa politiche moderate. La vedo al Quirinale" - Una vita spesa al servizio delle istituzioni, dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca d’Italia, fino ai vertici della Repubblica con la ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Quirinale Terremoto