Giappone automobilista intrappolato in un parcheggio allagato | si salva per un soffio

Un automobilista è riuscito a mettersi in salvo a Yokkaichi, nella prefettura giapponese di Mie, dopo essere rimasto intrappolato in un parcheggio sotterraneo invaso dall’acqua. Le forti piogge torrenziali che da giorni colpiscono la regione hanno allagato garage, strade e sottopassi. Il video registrato dalla dashcam mostra l’auto avanzare con estrema difficoltà tra l’acqua sempre più alta. Per quasi un minuto il conducente tenta di raggiungere l’uscita, mentre il livello cresce rapidamente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giappone, automobilista intrappolato in un parcheggio allagato: si salva per un soffio

Un automobilista è riuscito a scappare appena in tempo da un parcheggio sotterraneo a Yokkaichi, nel Giappone centrale, mentre piogge torrenziali paralizzavano la città.

Giappone: il parcheggio si sta allagando, la fuga disperata dell'automobilista - Se non è finita in tragedia è stato davvero per poco: nelle immagini che arrivano dalla città giapponese di Yokkaichi, nella prefettura di Mie, un automobilista riesce a uscire da un parcheggio sotter ... Si legge su repubblica.it

