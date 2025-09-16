giannini porta il suo circo massimo sul nove

Nove punta ancora una volta sull’informazione e si accende in prima serata da mercoledì 8 ottobre con Circo Massimo, uno spazio dedicato all’attualità, alla politica, all’economia e alla cultura, per raccontare e comprendere il mondo che verrà. Alla guida del nuovo approfondimento dell’ammiraglia del gruppo WBD ci sarà il giornalista Massimo Giannini, che già dal 2017 al 2020 ha condotto sulle frequenze di Radio Capital un programma dal titolo omonimo. La trasmissione si propone di restituire tempo alla discussione, ponendo un punto fermo al flusso inarrestabile delle notizie. L’intento è infatti quello di rallentare per capire, partendo ogni volta da un avvenimento, un episodio o una dichiarazione spia di una situazione o di una mentalità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

