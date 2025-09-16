Gianni Gallucci | Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature
(Adnkronos) – "Il Giappone rappresenta e rappresenterà un mercato chiave per le aziende del Made in Italy e della calzatura. Un contributo importante è stato dato dalla partecipazione italiana all'Expo Osaka 2025 coordinata dal Commissario Generale per l’Italia ed Expo Mario Vattani. Puntiamo sul Giappone da un po’ di tempo ed Expo è stato il . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: gianni - gallucci
Si ricomincia! Il ritorno sui banchi non è solo compiti e quaderni: ogni mattina è un’avventura da vivere passo dopo passo. Scopri come anche la strada verso la scuola può diventare una storia straordinaria! "Avventura da casa a scuola": galluccieditore.c - facebook.com Vai su Facebook
Gianni Gallucci: Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature; Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia; Le Marche conquistano l'Expo di Osaka. Antonini: aziende protagoniste. Buon cibo, cappelli e le scarpe kimono di Gallucci.
Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature" - Il presidente di Confindustria Giovani Fermo: 'Due culture così lontane, per la distanza, ma così vicine per attenzione ai dettagli e qualità fondendole in un unico prodotto composto da kimono di seta ... Come scrive adnkronos.com