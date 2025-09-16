Giani | Sanità lavoro e nidi gratis E Fossi rivendica la scelta del listino
Firenze, 16 settembre 2025 – ’La Toscana per te’, con al centro persone e territori, è il programma elettorale del Pd Toscana, presentato nella sede di via Forlanini a Firenze. “È il risultato del percorso di ascolto e confronto aperto avuto anche con i rappresentanti delle realtà che compongono la società: grazie alle iniziative realizzate in questi mesi abbiamo raccolto speranze, storie, richieste specifiche da ogni singolo settore traducendole in una proposta elettorale concreta” le parole della vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio. Tra le priorità un’agenda unica regionale per visite, esami e interventi per ridurre le liste d’attesa, il piano straordinario per edilizia residenziale pubblica, l’attivazione di un fondo per l’abolizione dell’eredità povera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giani apre la Festa dell’Unità a La Querce: “Regione pronta a mettere 240 milioni su tramvia Prato-Campi Bisenzio”. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione ha rivendicato il cambio di passo sull'edilizia sanitaria: "L'ospedale Santo Stefan - facebook.com Vai su Facebook
Sinistra italiana - Avs con Giani su sanità e trasporti, ma niente commissario per l’aeroporto dell’Elba «Risultano stonate e fuori luogo le contemporanee dichiarazioni su un commissario per l’allungamento della pista dell’aeroporto della Pila» - X Vai su X
Giani subito dal barbiere. “Ora salute, scuola e lavoro. Taglio tanti nastri? Chi mi critica è geloso” - E chi lo tiene più ora Eugenio ’il’ Giani, candidato “per acclamazione” dalla direzione dem, in ... Lo riporta lanazione.it
Giani taglia il nastro di “TassonArt“ e ’saluta’ il rifacimento della piazza: "Lavoro cruciale, fatto in tempi record" - Sopralluogo del presidente Eugenio Giani, ieri pomeriggio a Tassonarla di Tresana per l’inaugurazione della nuova piazza Enzo Fregosi. Secondo lanazione.it