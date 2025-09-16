Firenze, 16 settembre 2025 – ’La Toscana per te’, con al centro persone e territori, è il programma elettorale del Pd Toscana, presentato nella sede di via Forlanini a Firenze. “È il risultato del percorso di ascolto e confronto aperto avuto anche con i rappresentanti delle realtà che compongono la società: grazie alle iniziative realizzate in questi mesi abbiamo raccolto speranze, storie, richieste specifiche da ogni singolo settore traducendole in una proposta elettorale concreta” le parole della vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio. Tra le priorità un’agenda unica regionale per visite, esami e interventi per ridurre le liste d’attesa, il piano straordinario per edilizia residenziale pubblica, l’attivazione di un fondo per l’abolizione dell’eredità povera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giani: "Sanità, lavoro e nidi gratis" . E Fossi rivendica la scelta del listino