Gianfranco Meggiato in mostra Per le sculture arriva la proroga
È prorogata sino al 24 ottobre la mostra di Gianfranco Meggiato, allestita nei chiostri dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo “ ELPÌS – Dove nasce la speranza ”. Curata dalle studentesse Arianna Bono, Matilde Cauteruccio, Matilde Dante, Maria Laura Foti, Sara Ravelli, Alessandra Mara Sartori di Borgoricco e Melania Sisinno, con illustrazioni a cura di Francesca Iperico, l’esposizione, ambientata nelle due sedi limitrofe di Largo Gemelli 1 e di via Carducci 283, continua ad attrarre un pubblico numeroso con sculture monumentali che uniscono spiritualità, materia e metafisica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
