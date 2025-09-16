Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli | Io avevo il numero privato di Pippo Baudo se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo

Tpi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Magalli attacca Katia Ricciarelli dopo le parole di quest’ultima sulla segretaria di Pippo Baudo. Ospite de La Volta Buona, il conduttore ha affermato: “Pippo era una persona che amava la verità che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona perché io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero privato che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina ‘Non me la passare quando chiama’. Evidentemente non voleva sentirla”. Magalli, poi, smentisce l’isolamento di Baudo: “Non è vero che era da solo, gli amici li ha sempre avuti. 🔗 Leggi su Tpi.it

