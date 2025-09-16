Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli | Io avevo il numero privato di Pippo Baudo se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo

Giancarlo Magalli attacca Katia Ricciarelli dopo le parole di quest'ultima sulla segretaria di Pippo Baudo. Ospite de La Volta Buona, il conduttore ha affermato: "Pippo era una persona che amava la verità che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona perché io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero privato che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina 'Non me la passare quando chiama'. Evidentemente non voleva sentirla". Magalli, poi, smentisce l'isolamento di Baudo: "Non è vero che era da solo, gli amici li ha sempre avuti.

