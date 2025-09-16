Giancarlo Magalli attacca Katia Ricciarelli | Baudo? Io avevo il numero privato se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo

A un mese dalla scomparsa di Pippo Baudo, il ricordo del celebre conduttore continua a far discutere. Nella trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo, si è tornati a parlare non solo della sua lunga carriera ma anche dei suoi ultimi anni, segnati, secondo alcuni, da un presunto isolamento. Al centro delle polemiche c’è l’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, che recentemente, ospite di Verissimo, ha puntato il dito contro la storica assistente del conduttore, Dina Minna, accusandola di averlo “ tenuto lontano da tutti”. Ma Giancarlo Magalli, grande amico di Baudo, non ci sta e risponde con parole molto chiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giancarlo Magalli attacca Katia Ricciarelli: "Baudo? Io avevo il numero privato, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo"

