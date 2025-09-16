Gerusalemme la madre di un ostaggio accusa Netanyahu | Commette crimini di guerra
2156070578 Davanti alla residenza del premier a Gerusalemme la protesta è esplosa in tutta la sua disperazione. Anat Angrest, madre di Matan, uno degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, ha puntato direttamente il dito contro Benjamin Netanyahu, accusandolo di «commettere crimini di guerra» nei confronti dei rapiti. «Si siederà al tavolo con la moglie, con i figli che non sono in pericolo, circondati da guardie della sicurezza e la polizia, mentre mio figlio è circondato dai terroristi», ha dichiarato con voce rotta dalla rabbia e dal dolore. Le parole della donna si inseriscono in un clima di forte tensione: da un lato le famiglie degli ostaggi, che chiedono al governo di mettere la loro liberazione al centro delle priorità, dall’altro la macchina militare israeliana, che continua a intensificare le operazioni su Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gerusalemme - madre
