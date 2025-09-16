Gerry Scotti Domina l’Access Prime Time con La Ruota della Fortuna

La strategia di Pier Silvio Berlusconi di sostituire “Striscia la Notizia” con “La Ruota della Fortuna” si sta rivelando vincente. A partire dal 2 settembre 2025, il programma condotto da Gerry Scotti ha costantemente superato “Affari Tuoi” di Stefano De Martino. I dati Auditel confermano il successo: “La Ruota della Fortuna” ha quasi sempre mantenuto . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Gerry Scotti Domina l’Access Prime Time con “La Ruota della Fortuna”

