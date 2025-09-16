Gerry Scotti Domina l’Access Prime Time con La Ruota della Fortuna

Lawebstar.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strategia di Pier Silvio Berlusconi di sostituire “Striscia la Notizia” con “La Ruota della Fortuna” si sta rivelando vincente. A partire dal 2 settembre 2025, il programma condotto da Gerry Scotti ha costantemente superato “Affari Tuoi” di Stefano De Martino. I dati Auditel confermano il successo: “La Ruota della Fortuna” ha quasi sempre mantenuto . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

gerry scotti domina l8217access prime time con la ruota della fortuna

© Lawebstar.it - Gerry Scotti Domina l’Access Prime Time con “La Ruota della Fortuna”

In questa notizia si parla di: gerry - scotti

Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

GERRY SCOTTI: “NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA. DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI”

“Lascia il programma” Gerry Scotti prende una drastica decisione: chi prenderà il suo posto nell’amatissimo programma - Gerry Scotti riduce i suoi impegni televisivi nel 2026, lasciando programmi come Tu Si Que Vales e Caduta Libera, per dedicarsi a sé stesso e alla famiglia ... Segnala bigodino.it

Gerry Scotti pensa alla pensione ma avvisa De Martino: “Non sei l’erede di Pippo” - Con La Ruota della Fortuna ha riportato in auge un format storico, trasformandolo in un successo capace di travolgere la concorrenza e ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Gerry Scotti Domina L8217access