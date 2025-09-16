Genova rinuncia all’uso del taser | Niente sperimentazione per i vigili

L’annuncio dell’assessora Viscogliosi in Comune. Il centrodestra sulle barricate: “Nessun passo indietro sulla sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova rinuncia all’uso del taser: “Niente sperimentazione per i vigili”

In questa notizia si parla di: genova - rinuncia

Bermuda i lino per un tocco chic senza rinunciare al comfort shop online www.giovanninaberselli.it Via Silvio Bonfante 54, Imperia (IM) 0183 29 36 98 Via Genova 45, Diano Marina (IM) 0183 49 52 66 #giovanninaberselli #giovannina #imperia #oneglia # - facebook.com Vai su Facebook

Chi è costretto a rinunciare alle vacanze: tutti i numeri di Genova e della Liguria https://ift.tt/ZPx4yd8 https://ift.tt/Bk2M4Vt - X Vai su X

Genova, uomo morto dopo essere stato colpito con il taser. Indagati 2 carabinieri a Olbia - Un 47enne di origini albanesi è morto nella serata di domenica dopo essere stato colpito con il taser da due carabinieri (che sono stati indagati) a Sant'Olcese, sulle alture di Genova. Da tg24.sky.it

Che cos’è il Taser, come funziona e perché può essere pericoloso: il caso dei decessi in Italia. Chi erano le vittime - Due episodi avvenuti a pochi giorni di distanza, a Olbia e a Genova, hanno riacceso le polemiche sull’uso del Taser in Italia. Segnala notizie.tiscali.it