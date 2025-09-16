Genova ladro acrobata a 74 anni | preso dalla polizia mentre si cala da una grondaia

L’anziano è entrato da una finestra al secondo piano. Una volta scoperto, è sceso aggrappato al tubo da un’altezza di 8 metri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Genova, ladro acrobata a 74 anni: preso dalla polizia mentre si cala da una grondaia

Ladro acrobata a 74 anni, arrestato a Genova dopo un inseguimento - Genova – A 74 anni si è arrampicato lungo le tubature esterne di un condominio e ha rubato in un appartamento, ma la proprietaria lo ha scoperto e, dopo averlo inseguito, lo ha fatto arrestare: è succ ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Genova: a 74 anni fa ancora il ladro acrobata, si arrampica sui tubi di un palazzo ma viene scoperto dalla vittima e arrestato - Aveva due piedi di porco, un trapano a manovella, una cesoia, uno scalpello, un martello, una chiave a pappagallo e cinque corde ... Da telenord.it