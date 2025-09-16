Genova e il no al taser il fatto del giorno | Video

Lo ha confermato l'assessora comunale alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi, rispondendo a un'interrogazione presentata da Donatella Alfonso, consigliera del Partito Democratico, sull'utilizzo della pistola elettrica per gestire la sicurezza in città. L'assessora ha spiegato che il test dell'uso del taser per la polizia Locale di Genova, avviato nel 2022 dalla giunta Bucci con due dispositivi, non è di fatto mai partito, l'iter si è arenato dal 2024 e la giunta Salis non intende proseguirloNe parla Marco Fagandini della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova e il no al taser, il fatto del giorno | Video

