Genova e i Signori del Mare edizione speciale dei Rolli Days in occasione del Salone Nautico

Genova dà il benvenuto al Salone Nautico con un'edizione straordinaria dei Rolli Days dal tema “Genova e i Signori del Mare”. Sabato 20 e domenica 21 settembre i Palazzi dei Rolli aprono in via straordinaria con visite guidate condotte da divulgatori scientifici e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it