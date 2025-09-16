In Germania, il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai primi cittadini di Schwarzenbeck, Sierre, Zelzate e Aubenas. L’ufficialità è arrivata sabato sera durante la riunione plenaria organizzata dall’amministrazione di Schwarzenbeck. La delegazione di Cesenatico è partita giovedì scorso ed è rientrata ieri. Per la prima volta assieme alle istituzioni, hanno partecipato quattordici studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari, guidati dalla docente Paola Silvagni. Sono stati tre giorni vissuti con momenti di riflessione, incontri, feste e una corsa podistica svolta nella mattinata di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gemellaggio, rinnovato il patto tra i Comuni