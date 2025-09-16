Gemellaggio rinnovato il patto tra i Comuni

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Germania, il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai primi cittadini di Schwarzenbeck, Sierre, Zelzate e Aubenas. L’ufficialità è arrivata sabato sera durante la riunione plenaria organizzata dall’amministrazione di Schwarzenbeck. La delegazione di Cesenatico è partita giovedì scorso ed è rientrata ieri. Per la prima volta assieme alle istituzioni, hanno partecipato quattordici studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari, guidati dalla docente Paola Silvagni. Sono stati tre giorni vissuti con momenti di riflessione, incontri, feste e una corsa podistica svolta nella mattinata di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gemellaggio rinnovato il patto tra i comuni

© Ilrestodelcarlino.it - Gemellaggio, rinnovato il patto tra i Comuni

In questa notizia si parla di: gemellaggio - rinnovato

I sindaci di Cesenatico, Sierre, Zelzate, Aubenas e Schwarzenbeck hanno rinnovato il gemellaggio

Gemellaggio, rinnovato il patto tra i Comuni; I sindaci di Cesenatico, Sierre, Zelzate, Aubenas e Schwarzenbeck hanno rinnovato il gemellaggio; Lanciano rinnova il patto di amicizia con la città canadese di Vaughan.

gemellaggio rinnovato patto comuniGemellaggio 2025: il rinnovo - Il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai sindaci dei comuni di Sierre, Zelzate, Aubenas e Schwarzenbeck ... Segnala livingcesenatico.it

gemellaggio rinnovato patto comuniFardella e Pontrieux: verso il gemellaggio tra i due comuni - Il tour mondiale “Funny Little Fears” di Damiano David, ex frontman dei Måneskin, è partito ieri sera da Varsavia con un debutto travolgente. Si legge su lasiritide.it

Cerca Video su questo argomento: Gemellaggio Rinnovato Patto Comuni