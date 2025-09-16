Gemellaggio rinnovato il patto tra i Comuni
In Germania, il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai primi cittadini di Schwarzenbeck, Sierre, Zelzate e Aubenas. L’ufficialità è arrivata sabato sera durante la riunione plenaria organizzata dall’amministrazione di Schwarzenbeck. La delegazione di Cesenatico è partita giovedì scorso ed è rientrata ieri. Per la prima volta assieme alle istituzioni, hanno partecipato quattordici studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari, guidati dalla docente Paola Silvagni. Sono stati tre giorni vissuti con momenti di riflessione, incontri, feste e una corsa podistica svolta nella mattinata di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gemellaggio - rinnovato
I sindaci di Cesenatico, Sierre, Zelzate, Aubenas e Schwarzenbeck hanno rinnovato il gemellaggio
Amica9 Tv. . Gemellaggio rinnovato anche dalle due società? Il presidente del Barletta Marco Arturo Romano dona una targa al suo collega andriese Luca Vallarella - facebook.com Vai su Facebook
Sul palco anche il Sindaco Zanchini che ha rinnovato l'amicizia con la città. In arrivo anche un nuovo gemellaggio con una città straniera #Novafeltria #Attualita - X Vai su X
Gemellaggio, rinnovato il patto tra i Comuni; I sindaci di Cesenatico, Sierre, Zelzate, Aubenas e Schwarzenbeck hanno rinnovato il gemellaggio; Lanciano rinnova il patto di amicizia con la città canadese di Vaughan.
Gemellaggio 2025: il rinnovo - Il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai sindaci dei comuni di Sierre, Zelzate, Aubenas e Schwarzenbeck ... Segnala livingcesenatico.it
Fardella e Pontrieux: verso il gemellaggio tra i due comuni - Il tour mondiale “Funny Little Fears” di Damiano David, ex frontman dei Måneskin, è partito ieri sera da Varsavia con un debutto travolgente. Si legge su lasiritide.it