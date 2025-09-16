Gb con governo Trump è boom di richieste di cittadinanza da americani
(Adnkronos) – Un numero crescente di statunitensi ha chiesto la cittadinanza britannica dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, con un incremento del 50% tra aprile e giugno rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Home Office. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha attribuito il fenomeno ai "valori liberali" della capitale, spiegando che .
Maduro:Trump vuole rovesciare governo
Israele-Iran, Trump annuncia una tregua di 12 ore: “E’in vigore”. Teheran e Tel Aviv accettano. Governo Netanyahu: “Eliminata minaccia nucleare”
Tra dazi e incertezze, l'appello dei confindustriali veneti: "Il governo abbia più coraggio con Trump”
Gb, con governo Trump è boom di richieste di cittadinanza da americani - Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha attribuito il fenomeno ai 'valori liberali' della capitale, spiegando che molti americani, vedono nella città un luogo che celebra la diversità come forza e non come ...
