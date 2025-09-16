Gazaraid più intensi dopo sostegno Usa

3.30 Gaza è sotto un'intensa ondata di bombardamenti israeliani, scattati dopo il sostegno all'offensiva da parte del segretario di Stato Usa,Rubio, secondo testimoni citati dall'AFP: Ahmed Ghazal racconta di case distrutte, persone intrappolate sotto le macerie e un pericolo in costante aumento. Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha confermato che i raid proseguono senza sosta e che il bilancio di morti e feriti cresce di ora in ora.Civili terrorizzati cercano rifugio mentre la città rimane sotto attacco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it