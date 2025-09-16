Gazaraid Idf | 3 morti e alcuni feriti
2.02 L'agenzia palestinese "Shahab" ha riportato una serie di attacchi aerei israeliani a Gaza City,nei quartieri di Tel al-Hawa, Shati, Sabra e al-Daraj, nonché la città di Deir a-lBalah Secondo fonti locali, tre persone sono state uccise e diverse altre ferite in un attacco aereo a Deir al-Balah. Queste informazioni sono state confermate da testimoni oculari e da fonti mediche locali. Le forze israeliane hanno intensificato le operazioni militari nella zona, suscitando preoccupazioni per la sicurezza dei civili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Raid Idf su ospedale Nasser,14 morti inclusi 3 giornalisti - ' delle 10:02) Almeno 14 persone, inclusi tre giornalisti, sono stati uccisi oggi nell'attacco dell'Esercito israeliano con un drone kamikaze che ha preso di ... Scrive ansa.it
