Gazaraid Idf | 3 morti e alcuni feriti

2.02 L'agenzia palestinese "Shahab" ha riportato una serie di attacchi aerei israeliani a Gaza City,nei quartieri di Tel al-Hawa, Shati, Sabra e al-Daraj, nonché la città di Deir a-lBalah Secondo fonti locali, tre persone sono state uccise e diverse altre ferite in un attacco aereo a Deir al-Balah. Queste informazioni sono state confermate da testimoni oculari e da fonti mediche locali. Le forze israeliane hanno intensificato le operazioni militari nella zona, suscitando preoccupazioni per la sicurezza dei civili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it