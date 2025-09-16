Gaza Tajani ribadisce | L’Italia non riconoscerà la Palestina
“Abbiamo sempre detto che eravamo contrari a questa offensiva su Gaza“. Quando si parla del conflitto che affligge il Medio Oriente dove scendono quotidianamente in campo Israele contro Hamas, Antonio Tajani è categorico nel ribadire la linea tenuta del governo, nella sua solita cauta aplomb. Parlando Start su Sky Tg24, il ministro degli Esteri affronta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: gaza - tajani
Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza – Il video
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza
MEDIO ORIENTE | Tajani: "Contrari all'offensiva a Gaza City, rischi per i civili. Abbiamo già visto una carneficina in questi mesi. Accusarci di genocidio a Gaza alimenta il clima d'odio" #ANSA - X Vai su X
Gaza, Tajani: "Riconoscere Stato Palestina? Prima costruirlo, oggi non c'è" - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: “La situazione a Gaza è sempre più inaccettabile. Droni russi in Polonia? Offesa a sicurezza area euro-atlantica” - Tajani in Senato: Gaza “inaccettabile”, condanna attacco in Qatar, nuove sanzioni Ue, solidarietà alla Polonia e sicurezza collettiva per l’Ucraina. Lo riporta blitzquotidiano.it
Gaza, Tajani: «In Italia accolti 181 bambini. Gli Usa sbagliano a negare il visto ad Abu Mazen» - Noi per aiutare il popolo palestinese ci muoviamo con fatti concreti, e continueremo a farlo. ilgazzettino.it scrive