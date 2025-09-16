Gaza sta bruciando Italia e Europa non siano complici e si facciano sentire Il nostro primo atto sarà riconoscere la Palestina

Anconatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - "Gaza sta bruciando, e con essa scuole e ospedali. Come sempre, a pagare il prezzo più alto di questa invasione di terra sono civili, donne e bambini, che stamattina si sono visti arrivare i carrarmati israeliani alle loro porte. Il criminale di guerra Netanyahu continua ad agire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

