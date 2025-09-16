Gaza soldato Idf posa con missile con scritto In memoria di Charlie Kirk influencer Hillel Fuld | Diretto nella Striscia sarebbe fiero

Un missile su Gaza porta la scritta “In memoria di Charlie Kirk”: per alcuni è un tributo, per altri uno sfregio postumo a causa delle sue ultime critiche a Israele Grande scalpore ha suscitato una foto diventata virale sui social negli ultimi giorni. L'immagine ritrae un giovane soldato dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, soldato Idf posa con missile con scritto "In memoria di Charlie Kirk", influencer Hillel Fuld: "Diretto nella Striscia, sarebbe fiero"

In questa notizia si parla di: gaza - soldato

Israele, i funerali del soldato ventenne ucciso a Gaza

Gaza, soldato Idf Shalom Sheetrit rivela: “Prima dell’attacco di Hamas ci hanno ordinato di sospendere tutti i pattugliamenti” - VIDEO

Gaza, ex soldato Usa Anthony Aguilar: “Centri GHF trappole mortali, disumanizzazione persone e fame che soffrono sono a livelli mai visti”

PALESTINA: 20 anni fa, oggi, il 12 settembre 2005, l’ultimo soldato israeliano lasciava la Striscia di Gaza, occupata illegalmente da Israele fin dalla fine degli anni Sessanta, che passò sotto il controllo dell’Autorità Palestinese. Uscendo dalla Striscia l’esercito - facebook.com Vai su Facebook

Ex soldato israeliano crea un videogioco di guerra ambientato a Gaza: «Uscirà il 7 ottobre». Scoppia la polemica - X Vai su X

Usare Tinder a Gaza; Insubordinazione nell’Idf: dopo il rogo del corano, il video di un soldato minaccia l’ammutinamento di 100 mi…; Soldati israeliani pubblicano ulteriori video mentre abusano dei detenuti palestinesi e violano la legge internazionale.

Gaza, l'Ue a Israele: «Basta civili uccisi in cerca d'aiuti». La risposta: «È Hamas che spara e li tortura». Nuovo raid dell'Idf: 43 morti - Le ho detto che Hamas sta conducendo una campagna di menzogne, creando deliberatamente attriti tra la popolazione civile, ... Si legge su ilgazzettino.it

L’Idf espande le operazioni, fuoco sulla folla in attesa di cibo a Gaza. Fonti Hamas: “L’accordo è pronto”. Papa: “Lavorare per la pace e proteggere i luoghi santi” - Roma, 20 luglio 2025 – Nuove operazioni militari a Gaza, l’Idf si sta preparando a espandere il raggio di azione nella zona centrale della Striscia. Lo riporta quotidiano.net