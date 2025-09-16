Gaza | quasi l’80% delle strutture già danneggiato prima dell’attacco via terra di Israele | l’analisi satellitare di Unosat
Mappa della distruzione di Gaza al 5 luglio 2025 Questa mappa, basata su immagini satellitari, mostra una valutazione dei danni alle strutture nell’area della Striscia di Gaza. Le immagini sono state raccolte l’8 luglio 2025 e pubblicate lo scorso 5 agosto da Unosat – Centro Satellitare delle Nazioni Unite, parte dell’Unitar – che fornisce analisi, formazione e sviluppo alle entità delle Nazioni Unite e agli Stati membri. Le immagini di luglio sono state confrontate con immagini raccolte il 1° maggio 2023, il 10 maggio 2023, il 18 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 7 novembre 2023, il 26 novembre 2023, il 6-7 gennaio 2024, il 29 febbraio 2024, il 31 marzo – 1 aprile 2024, il 3 maggio 2024, il 6 luglio 2024, il 3-6 settembre 2024, il 1° dicembre 2024, il 25 febbraio 2025 e il 4 aprile 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
