Gaza padre Romanelli | situazione gravissima La terra trema
“Noi ci troviamo bene, è vero che la situazione è molto grave in tutta la Striscia, particolarmente a città di Gaza, è molto precisa molto più particolare e la zona ovest e nord-ovest della città. Si sentono dei colpi molto forti, ma più lontani paradossalmente, comunque delle volte la terra trema e però sappiamo che è gravissima la situazione”. Così il Parroco latino di Gaza, Padre Gabriel Romanelli sull’invasione israeliana di Gaza City. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza, Padre Paolo Dall’Oglio e il paragone con la Siria: “Serve tregua, ma palestinesi e israeliani popoli interconnessi, siriani erano separati”
Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia: due morti. Ferito a una gamba padre Gabriel Romanelli
La Stampa. . "Gaza. Chiesa latina. Preghiamo per la pace." È l’ultimo post pubblicato su Facebook dal parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, padre Gabriel Romanelli. Nel video condiviso sui social, la telecamera fissa l’altare mentre si vedono di s - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, padre Gabriel Romanelli, “situazione molto grave in tutta la Striscia”. Il video dalla Parrocchia della Sacra Famiglia - Iniziato l'attacco da terra; l'esercizio israeliano da stanotte ha preso d'assedio Gaza City; l'intenzione è quella di colonizzare. clarusonline.it scrive
Gaza, parla padre Gabriel Romanelli: «Stiamo bene e restiamo» - Con il tono sempre pacato, padre Gabriel Romanelli, dopo giorni di difficoltà a comunicare, ci risponde finalmente al telefono dalla sua parrocchia della Sa ... Come scrive ilsole24ore.com