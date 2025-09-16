Gaza padre Romanelli | situazione gravissima La terra trema

“Noi ci troviamo bene, è vero che la situazione è molto grave in tutta la Striscia, particolarmente a città di Gaza, è molto precisa molto più particolare e la zona ovest e nord-ovest della città. Si sentono dei colpi molto forti, ma più lontani paradossalmente, comunque delle volte la terra trema e però sappiamo che è gravissima la situazione”. Così il Parroco latino di Gaza, Padre Gabriel Romanelli sull’invasione israeliana di Gaza City. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

