Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito i membri di Hamas che Israele “li raggiungerà molto più velocemente di quanto pensino ” se faranno del male a uno qualsiasi degli ostaggi israeliani rimasti, parlando nel primo giorno dell’invasione su larga scala di Gaza City. “Come ha detto il portavoce di Hamas, hanno usato i nostri ostaggi come scudi umani, ovvero li hanno piazzati in luoghi che li avrebbero messi in pericolo. È orribile. Ha fatto inorridire anche il presidente. Ne ha parlato”, ha detto in conferenza stampa Netanyahu, riferendosi alle dichiarazioni di Donald Trump di ieri, che mettevano in guardia Hamas dall’usare gli ostaggi come scudi umani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Netanyahu a capi Hamas: "Non avrete riparo"

