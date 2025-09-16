Gaza mozione UniMi | stop violazioni diritti umani
L’Università degli Studi di Milano ha approvato una mozione ufficiale sulla Striscia di Gaza. Il documento, votato all’unanimità dal Senato Accademico, condanna le gravi violazioni dei diritti umani in atto e definisce azioni concrete a sostegno della pace e della popolazione palestinese, riaffermando il ruolo etico e civile dell’istituzione nel panorama nazionale e internazionale. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
gaza - mozione
L’Università Statale di Milano e lo stop agli accordi con enti israeliani: «Violano i diritti a Gaza». Gli studenti: «Finalmente una presa di posizione» - Con una mozione approvata in senato accademico l'ateneo condanna la «guerra di sterminio a Gaza» e prepara 22 borse di studio per studenti palestinesi ... Da open.online
Università Statale, ok a mozione su Gaza: “Stop agli accordi con chi è implicato nelle violazioni” - Il Senato Accademico ha approvato all’unanimità il documento: “L’autodifesa non può implicare azioni di guerra indiscriminate, che giustificano l’uso del ... milano.repubblica.it scrive