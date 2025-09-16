Gaza mercoledì sera la manifestazione in piazza De Ferrari con candele e bandiere

Appuntamento domani, mercoledì 17 settembre alle 20 in piazza De Ferrari nel centro di Genova, per la manifestazione “Gaza sta bruciando: scendi in piazza”.La protesta stata è lanciata da Music for Peace e sta facendo il giro dei social: “In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - mercoled

Raccolta offerte per Gaza – Parrocchia di Montalto di Castro ?All’interno della nostra comunità parrocchiale è stata avviata una raccolta di offerte, che terminerà mercoledì 17 settembre, per gli aiuti umanitari al popolo della Striscia di Gaza. Le donazioni sa - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà e mobilitazione: Torino si prepara alla manifestazione per Gaza - Torino in piazza per la Striscia di Gaza alle 21: cittadini, associazioni e realtà civili chiamati a mobilitarsi, con appello al carpooling per ampliare e rendere sicura la partecipazione ... Lo riporta giornalelavoce.it

Manifestazione per Gaza a Roma, gli organizzatori: «Siamo in 300mila». Schlein: «Piazza unitaria e inclusiva». Lo striscione: «Stop al massacro» - Faccia atti concreti e condanni quello che accade, non delegittimando le Corti internazionali, dia un segnale non rinnovando il memorandum di ... Da ilgazzettino.it