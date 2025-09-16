Gaza l' attacco su larga scala è iniziato

Poco prima di mezzanotte una pioggia di missili colpisce Gaza City. L’attacco sulla grande città nel centro della Striscia è iniziato. L’Idf attacca con carri armati, droni, jet ed elicotteri. Due divisioni dell’esercito, la 98esima e la 162esima, formate da decine di migliaia di soldati, sono da questa notte in movimento dentro Gaza impegnate nella nuova fase dell’operazione “carri di Gedeone B”. Nei prossimi giorni si unirà alle manovre un’altra divisione, la 36esima.“Gaza sta bruciando”, dice il ministro della difesa Israel Katz. Fonti mediche palestinesi parlano di oltre 40 morti nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

