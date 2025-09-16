Gaza Fabio Marcelli CNR denuncia Meloni Tajani Crosetto e Cingolani alla Cpi | Complici di Israele nel genocidio

Costoro sono responsabili in prima persona di guerre e genocidi in atto e per questo motivo la denuncia per complicità in genocidio che trasmetteremo a inizio ottobre alla Corte penale internazionale riguarderà, oltre a tre pilastri del governo italiano come Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Cr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Fabio Marcelli (CNR) denuncia Meloni, Tajani, Crosetto e Cingolani alla Cpi: “Complici di Israele nel genocidio”

«Governo italiano complice di Israele»: la denuncia alla Cpi per il «genocidio» a Gaza; Giurista del Cnr denuncia alla Corte penale dell’AIA il Governo e Leonardo; «Governo italiano complice di Israele»: la denuncia alla Cpi per il «genocidio» a Gaza.

Ormai vale tutto, il giurista Cnr e blogger del Fatto: "Denuncio all'Aia il governo e Leonardo per genocidio"

Gaza, giustizia fai da te per colpire il governo - Un dirigente del Cnr denuncia l'esecutivo alla Corte penale internazionale: "Premier e ministri complici del genocidio"