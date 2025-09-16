Oltre cento morti nel primo giorno della nuova offensiva. Preso il 40% della capitale e roccaforte di Hamas, ma ci vorranno mesi per il controllo totale. «Non ci diamo limiti di tempo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Gaza è in fiamme», colpi da terra, cielo e mare: l'invasione di Israele e l'esodo | L'Onu:è genocidio. Netanyahu: ipocrita chi ci critica