Gaza è in fiamme colpi da terra cielo e mare | l' invasione di Israele e l' esodo | L' Onu | è genocidio Netanyahu | ipocrita chi ci critica 

Oltre cento morti nel primo giorno della nuova offensiva. Preso il 40% della capitale e roccaforte di Hamas, ma ci vorranno mesi per il controllo totale. «Non ci diamo limiti di tempo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14.

gaza 232 fiamme colpi«Gaza &#232; in fiamme»: l’invasione di Israele, migliaia di palestinesi in fuga - Preso il 40% della capitale e roccaforte di Hamas, ma ci vorranno mesi per il controllo totale. Secondo msn.com

Gaza City, esplosioni e colpi d'arma da fuoco: continua l'offensiva israeliana - (LaPresse) Esplosioni e colpi d'arma da fuoco a Gaza City nella notte nella principale città della Striscia, dichiarata zona militare dall'esercito israeliano, che ha dato il via nei giorni scorsi all ... Da video.corriere.it

