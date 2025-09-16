“La bambina sopravvissuta, Layan Hamada, ha chiamato la Croce Rossa riferendo che un carro armato era accanto a loro. È stata uccisa poco dopo, mentre era ancora al telefono”. Aveva 15 anni, era la cugina della bimba di 6 anni protagonista di The Voice of Hind Rajab, il film sulla tragedia che ha sconvolto il mondo dalla ribalta del Festival del Cinema di Venezia. C’è anche questa tra le centinaia di storie citate nel rapporto della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est e Israele, che conferma una delle più gravi accuse mai mosse contro lo Stato ebraico: le operazioni militari avviate a Gaza dal 7 ottobre 2023 configurerebbero il crimine di genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gaza, Commissione Onu: "Bambini presi intenzionalmente di mira, donne stuprate, palestinesi uccisi come gruppo. E' genocidio". Ira di Israele: "Antisemiti"