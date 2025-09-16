Gaza Commissione Onu | Bambini presi intenzionalmente di mira donne stuprate palestinesi uccisi come gruppo E’ genocidio Ira di Israele | Antisemiti
“La bambina sopravvissuta, Layan Hamada, ha chiamato la Croce Rossa riferendo che un carro armato era accanto a loro. È stata uccisa poco dopo, mentre era ancora al telefono”. Aveva 15 anni, era la cugina della bimba di 6 anni protagonista di The Voice of Hind Rajab, il film sulla tragedia che ha sconvolto il mondo dalla ribalta del Festival del Cinema di Venezia. C’è anche questa tra le centinaia di storie citate nel rapporto della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est e Israele, che conferma una delle più gravi accuse mai mosse contro lo Stato ebraico: le operazioni militari avviate a Gaza dal 7 ottobre 2023 configurerebbero il crimine di genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - commissione
Ue complice di Israele, Corte di Giustizia processa Commissione e Consiglio per non aver impedito il genocidio a Gaza
Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"
Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"
Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di aver commesso un "genocidio" a Gaza. La replica di Tel Aviv: "Inchiesta falsa" - X Vai su X
Commissione d'inchiesta dell’#Onu: a #Gaza #Israele ha commesso genocidio - facebook.com Vai su Facebook
L'assalto finale dell'Idf nella città simbolo della Striscia. Katz: Gaza brucia. Onu: Genocidio - Qatar, colloqui su tregua senza valore dopo attacco israeliano a Doha; “A Gaza è genocidio”. Le ragioni della Commissione Onu e cosa dice la Convenzione del 1948; Commissione Onu accusa Israele di genocidio a Gaza, rapporto scioccante.
Commissione d’inchiesta Onu accusa: “A Gaza è genocidio”. Israele replica: antisemiti - Secondo l'indagine gli atti nella Striscia soddisfano quattro dei cinque criteri ufficiali della Convenzione sul genocidio. Da huffingtonpost.it
“A Gaza è genocidio”. Le ragioni della Commissione Onu e cosa dice la Convenzione del 1948 - Le conclusioni del comitato investigativo indipendente delle Nazioni Unite: “Israele ha agito con l'intento di distruggere i palestinesi nella Striscia”. Scrive quotidiano.net