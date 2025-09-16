Gaza commissione inchiesta Onu accusa Israele | E’ genocidio

Una squadra di esperti incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Commissione d’inchiesta sui territori palestinesi occupati e Israele, ha concluso che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. La commissione ha pubblicato un report che chiede alla comunità internazionale di porre fine al genocidio e ad adottare misure per punire i responsabili. Né la commissione (composta da 3 membri) né il Consiglio Onu (composto da 47 Paesi membri) possono intraprendere azioni contro un Paese, tuttavia le conclusioni potrebbero essere utilizzate dai procuratori della Corte penale internazionale (Cpi) o della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, commissione inchiesta Onu accusa Israele: “E’ genocidio”

