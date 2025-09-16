Nel giorno in cui i tank israeliani sono entrati a Gaza City, Papa Leone XIV ha parlato al telefono con il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli. Lo ha reso noto l’Ufficio Stampa della Santa Sede. Il sacerdote lo ha informato sulla situazione attuale, e il Pontefice gli ha espresso la sua vicinanza e preoccupazione assicurando le sue preghiere. Il Papa chiama padre Romanelli. «La parrocchia continua ad aiutare le circa 450 persone a cui è stato concesso asilo e coloro che si rivolgono a loro, distribuendo cibo e acqua e mantenendo aperta la farmacia interna», ha riferito Matteo Bruni, direttore dell’Ufficio Stampa della Santa Sede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gaza City, Trump rivela: «Non ho parlato con Netanyahu prima dell’operazione»