Gaza City occupata al 40% da Idf che si giustifica con distruggiamo siti di Hamas esplosi blindati telecomandati Ue e Onu | Stop è genocidio

Israele dichiara di controllare il 40% di Gaza City: esplosioni e sfollamenti di massa, mentre l’Onu e l'Ue parlano di genocidio, mentre i Paesi arabi invocano sanzioni L'offensiva su Gaza City continua. L'Idf ha infatti annunciato di controllare il "40% del territorio cittadino" e che sta "d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza City occupata al 40% da Idf, che si giustifica con "distruggiamo siti di Hamas", esplosi blindati telecomandati, Ue e Onu: "Stop, è genocidio"

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

#PrimaPagina Iniziata l'invasione di #Gaza City Israele avvia l'operazione "Carri di Gedeone 2": tank, raid aerei, droni, colpi d'artiglieria. Decine le vittime tra i palestinesi. La popolazione è in fuga, mentre l'Onu denuncia: in corso un genocidio

La notte di #Gaza City illuminata dalle esplosioni. L'assalto finale dell'esercito israeliano contro #Hamas è cominciato. "La città sta bruciando", dichiara il ministro della Difesa Katz, mentre il premier #Netanyahu dà le cifre dell'esodo in corso. Più di 350 mila p

Israele lancia operazione di terra, Gaza City occupata al 40%. Paura per gli ostaggi; Cresce il bilancio delle vittime: oggi almeno 62 morti; Guerra Israele, invasione con tank a Gaza City. Commissione Onu: “A Gaza è genocidio” LIVE.

Gaza City, al via l'assalto finale con droni e tank. Katz: "La città sta bruciando" - La notizia è stata data nella notte italiana da Axios: Israele ha avviato l'operazione terrestre per l'occupazione capillare della ...

Guerra Israele, inizia l'attacco finale. L'esercito avanza su Gaza City: almeno 38 morti. Onu: è genocidio - Il governo di Benjamin Netanyahu vuole prendere il controllo e occupare la città.