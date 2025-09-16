Gaza City invasa da Israele mentre viene accusata ufficialmente di genocidio

L'offensiva terrestre raggiunge il cuore della Striscia proprio nel giorno in cui una commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite conclude per la prima volta che Israele ha commesso il crimine di genocidio contro i palestinesi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Gaza City invasa da Israele, mentre viene accusata ufficialmente di genocidio

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Israele entra a Gaza City in spregio a ogni diritto: ancora una volta il mondo sta a guardare - X Vai su X

L’esercito israeliano: è iniziata la distruzione di #Gaza City - facebook.com Vai su Facebook

Medio Oriente: Israele avvia l'operazione di terra. Netanyahu: 'Iniziata la fase intensiva a Gaza City'; Al via l'invasione di Gaza City, tank IDF entrano in città: pesanti attacchi con droni ed elicotteri - Raid Idf anche sul campo profughi di Nuseirat; Guerra Israele, i carri armati dell'Idf sono entrati a Gaza City.

Israele invade Gaza City: è scattata l’operazione di terra. È guerra ad oltranza - In Medio Oriente continua la guerra ad oltranza, avanzano le truppe ... Secondo mam-e.it

Israele invade Gaza City, assalto finale con bombardamenti, tank e droni - I carri armati israeliani sono entrati a Gaza City, con raid aerei e droni che hanno colpito decine di obiettivi. Da panorama.it