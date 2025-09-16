Gaza anche il Lussemburgo si sveglia | approvato il riconoscimento dello Stato di Palestina all' Assemblea Onu del 22 settembre

Lussemburgo e altri Paesi come Francia, Belgio, Canada e Australia riconosceranno la Palestina all'Onu la prossima settimana: un passo decisivo ma tardivo per rilanciare la soluzione a due stati e fermare la guerra a Gaza Anche il Lussemburgo si sveglia sulla questione di Gaza, decidendo di

In questa notizia si parla di: gaza - lussemburgo

14/9/25. «Gaza è parte integrale di uno Stato palestinese e deve essere unificata con la Cisgiordania. Non dev'esserci occupazione, assedio, riduzione territoriale o spostamento forzato». È il passaggio chiave della Dichiarazione di New York, il documento

Gaza, anche il Lussemburgo si sveglia: approvato il riconoscimento dello Stato di Palestina all'Assemblea Onu del 22 settembre.

