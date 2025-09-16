Gattuso presente all’Allianz Stadium per Juve Borussia Dortmund | c’è anche il ct della Nazionale italiana in tribuna

Gattuso presente allAllianz Stadium per Juve Borussia Dortmund: c’è anche il commissario tecnico della Nazionale italiana in tribuna questa sera. Il  CT della Nazionale Italiana,  Gennaro Gattuso, è presente in tribuna all’ Allianz Stadium  per assistere alla sfida di  Champions League  tra la  Juventus  e il  Borussia Dortmund. L’ex giocatore del Milan, che ha preso le redini della  Nazionale italiana  da poco, sta osservando da vicino l’andamento della partita, probabilmente con uno sguardo particolare sui giocatori bianconeri, alcuni dei quali sono anche componenti del gruppo azzurro. La sua presenza al match di questa sera sottolinea l’importanza che  Gattuso  attribuisce all’osservazione diretta dei calciatori, soprattutto in vista degli impegni futuri con la  Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

