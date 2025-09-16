Gattuso presente all’Allianz Stadium per Juve Borussia Dortmund | c’è anche il ct della Nazionale italiana in tribuna

Gattuso presente all’Allianz Stadium per Juve Borussia Dortmund: c’è anche il commissario tecnico della Nazionale italiana in tribuna questa sera. Il CT della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, è presente in tribuna all’ Allianz Stadium per assistere alla sfida di Champions League tra la Juventus e il Borussia Dortmund. L’ex giocatore del Milan, che ha preso le redini della Nazionale italiana da poco, sta osservando da vicino l’andamento della partita, probabilmente con uno sguardo particolare sui giocatori bianconeri, alcuni dei quali sono anche componenti del gruppo azzurro. La sua presenza al match di questa sera sottolinea l’importanza che Gattuso attribuisce all’osservazione diretta dei calciatori, soprattutto in vista degli impegni futuri con la Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

