Gasparri si dice fiducioso | Ottime chance di vittoria

"Abbiamo ottime possibilità di vincere anche in Toscana, anche se siamo consapevoli che la sfida è difficile, perché riguarda una serie di interessi, apparati e sistemi di potere che incombono su questa regione". Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo ieri sera a Pistoia per la presentazione del libro "Cattolici al Centro", di Giorgio Merlo. Il senatore si è mostrato fiducioso, sostenendo che il centrodestra ha presentato una proposta "ampia e attenta al territorio". Ha sottolineato come il successo ottenuto in altre regioni possa replicarsi anche in Toscana, purché si riconosca e valorizzi il tessuto imprenditoriale e produttivo locale, che, a suo avviso, "merita una guida differente dall’attuale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
